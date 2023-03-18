«Наша внутренняя кухня». Ротенберг — об отсутствии Яшкина в третьем периоде
Поделиться
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу во втором матче полуфинала Запада с «Торпедо» (5:4, 2-0). Наставник санкт-петербургской команды ответил на вопрос, почему чешский нападающий Дмитрий Яшкин не играл в третьем периоде.
«В третьем периоде не играли на удержание, просто сыграли агрессивно в средней зоне, не давали сопернику её пройти. Были моменты, могли забить, надо больше бросать и закрывать вратаря. В целом сыграли по нашей системе, ничего не меняли.
Яшкин не играл в третьем периоде? Это наша внутренняя кухня. Сейчас поговорим, обсудим, ждём его к следующей игре. Хочу отметить команду, которая в третьем периоде сыграла за капитана», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Комментарии
- 18 марта 2023
-
20:41
-
20:39
-
20:35
-
20:23
-
20:18
-
20:16
-
20:12
-
20:09
-
20:06
-
20:04
-
20:00
-
19:57
-
19:54
-
19:52
-
19:44
-
19:40
-
19:32
-
19:24
-
19:09
-
19:08
-
18:44
-
18:27
-
17:59
-
17:35
-
17:21
-
16:52
-
16:26
-
15:40
-
15:05
-
14:40
-
14:10
-
14:00
-
13:30
-
13:21
-
12:55
Партнерский контент