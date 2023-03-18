«Наша внутренняя кухня». Ротенберг — об отсутствии Яшкина в третьем периоде

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу во втором матче полуфинала Запада с «Торпедо» (5:4, 2-0). Наставник санкт-петербургской команды ответил на вопрос, почему чешский нападающий Дмитрий Яшкин не играл в третьем периоде.

«В третьем периоде не играли на удержание, просто сыграли агрессивно в средней зоне, не давали сопернику её пройти. Были моменты, могли забить, надо больше бросать и закрывать вратаря. В целом сыграли по нашей системе, ничего не меняли.

Яшкин не играл в третьем периоде? Это наша внутренняя кухня. Сейчас поговорим, обсудим, ждём его к следующей игре. Хочу отметить команду, которая в третьем периоде сыграла за капитана», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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