Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Наша внутренняя кухня». Ротенберг — об отсутствии Яшкина в третьем периоде

«Наша внутренняя кухня». Ротенберг — об отсутствии Яшкина в третьем периоде
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу во втором матче полуфинала Запада с «Торпедо» (5:4, 2-0). Наставник санкт-петербургской команды ответил на вопрос, почему чешский нападающий Дмитрий Яшкин не играл в третьем периоде.

«В третьем периоде не играли на удержание, просто сыграли агрессивно в средней зоне, не давали сопернику её пройти. Были моменты, могли забить, надо больше бросать и закрывать вратаря. В целом сыграли по нашей системе, ничего не меняли.

Яшкин не играл в третьем периоде? Это наша внутренняя кухня. Сейчас поговорим, обсудим, ждём его к следующей игре. Хочу отметить команду, которая в третьем периоде сыграла за капитана», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Новость по теме
СКА во второй раз обыграл «Торпедо», команды забили девять голов за два периода
Новость по теме
«Торпедо» упустило отличный шанс сравнять счёт на последней секунде матча со СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023