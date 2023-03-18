Тамбиев: знаю причину поражения «Адмирала». Назову, когда мы выиграем серию у «Ак Барса»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение во втором матче полуфинала Востока с «Ак Барсом» (1:2, 0-2).

«Считаю, что хорошая, боевая игра. Вся серия такая, всё в радиусе одного броска, одного момента. Хоть я редко это делаю, но хочу поблагодарить своих ребят. Остались в пять защитников сегодня, пластались, терпели. Жаль, что не мы нанесли победный бросок. Правильная психология у ребят, поедем во Владивосток, будем сражаться.

Согласен, что «Ак Барс» доминировал весь матч сегодня. Это «Ак Барс», они со многими командами в лиге доминируют. Мы терпели, блокировали, оборонялись, всё было в радиусе одного броска. Я знаю, в чём причина поражения, но я здесь её не буду озвучивать. Во Владивостоке мы это подправим. Когда мы выиграем эту серию, я озвучу причину. Что вы так переживаете?» — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.