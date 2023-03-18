Тамбиев: знаю причину поражения «Адмирала». Назову, когда мы выиграем серию у «Ак Барса»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение во втором матче полуфинала Востока с «Ак Барсом» (1:2, 0-2).
«Считаю, что хорошая, боевая игра. Вся серия такая, всё в радиусе одного броска, одного момента. Хоть я редко это делаю, но хочу поблагодарить своих ребят. Остались в пять защитников сегодня, пластались, терпели. Жаль, что не мы нанесли победный бросок. Правильная психология у ребят, поедем во Владивосток, будем сражаться.
Согласен, что «Ак Барс» доминировал весь матч сегодня. Это «Ак Барс», они со многими командами в лиге доминируют. Мы терпели, блокировали, оборонялись, всё было в радиусе одного броска. Я знаю, в чём причина поражения, но я здесь её не буду озвучивать. Во Владивостоке мы это подправим. Когда мы выиграем эту серию, я озвучу причину. Что вы так переживаете?» — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 18 марта 2023
-
20:41
-
20:39
-
20:35
-
20:23
-
20:18
-
20:16
-
20:12
-
20:09
-
20:06
-
20:04
-
20:00
-
19:57
-
19:54
-
19:52
-
19:44
-
19:40
-
19:32
-
19:24
-
19:09
-
19:08
-
18:44
-
18:27
-
17:59
-
17:35
-
17:21
-
16:52
-
16:26
-
15:40
-
15:05
-
14:40
-
14:10
-
14:00
-
13:30
-
13:21
-
12:55