«Сломали палец, раздробили». Главный тренер «Адмирала» назвал героем защитника Хамидуллина

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение во втором матче полуфинала Востока с «Ак Барсом» (1:2, 0-2) и игру защитника Динара Хамидуллина.

«Хамидуллин? Герой парень. Ему сломали палец, раздробили, он вышел во втором периоде, но его толкнули на борт, и он опять повредил этот палец. Просто герой, я ему просто респектирую. Поэтому мы и играем во втором раунде сейчас, что есть такие парни у нас.

Кем будем его заменять? Увидите через полтора дня, потерпите немного», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился второй матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).