«Едем в солнечный Владивосток за икрой». Лукоянов — о двух победах над «Адмиралом»
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Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал победу во втором матче полуфинала Востока с «Адмиралом» (2:1, 2-0).
«Игра для нас получилась намного лучше, чем первая. Позавчера играли невнятно, но мы вели 2:0, наказали «Адмирал» за удаления. Сегодня соперник эти удаления убрал, играл более сконцентрированно. Мы создавали моменты, хорошие моменты, но звёзды в другую сторону смотрели. Хороший штурм был, но голы не заходили. А нам, можно сказать, случайная шайба зашла. Но мы не остановились, продолжили работать и добились своего. Матч шёл до ошибки, мы реализовали свой момент в большинстве. Хорошо, что взяли две игры дома, едем в солнечный Владивосток за икрой», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Новость по теме«Ак Барс» сломил сопротивление «Адмирала», победный гол забил Шипачёв. Счёт в серии — 2-0
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