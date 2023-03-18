«Пусть бабушкам на скамейке рассказывает». Лукоянов ответил Тамбиеву на слова про артистов

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал победу во втором матче полуфинала Востока с «Адмиралом» (2:1, 2-0).

«Слова Тамбиева про артистов? Может, в чём-то он прав. Люди приходят на нас смотреть, у нас какие-то роли спортивные. Но сейчас всё пришло к тому, что если по зубам или по лицу прилетело клюшкой, а ты не схватился рукой, то не дадут две минуты. А если схватился — дадут. Ну и где здесь выбор? Все работают на команду. Пускай игроки «Адмирала» тоже что-нибудь такое делают. Так что нечего комментировать здесь. Мы две игры выиграли, пусть сейчас всё что угодно говорит, вон, бабушкам на скамейке рассказывает, там поверят. А здесь всё на площадке», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.