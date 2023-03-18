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Билялетдинов побил рекорд КХЛ по победам в плей-офф. Ранее достижение принадлежало Знарку

Билялетдинов побил рекорд КХЛ по победам в плей-офф. Ранее достижение принадлежало Знарку
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов одержал победу в матче второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Адмиралом».

Как отмечается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги, для наставника казанцев этот успех стал 80-м в плей-офф. Билялетдинов побил рекорд по количеству побед в розыгрышах Кубка Гагарина. Предыдущее достижение принадлежало бывшему тренеру «Ак Барса» Олегу Знарку (79).

Самые побеждающие тренеры в истории плей-офф КХЛ:

1. Зинэтула Билялетдинов — 80.
2. Олег Знарок — 79.
3. Дмитрий Квартальнов — 68.
4. Илья Воробьёв — 66.
5. Игорь Никитин — 56.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился второй матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

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