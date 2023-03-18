Г. Титов: для СКА не стало сюрпризом движение «Торпедо», это родная стихия Питера

Известный хоккейный специалист, экс-наставник нескольких клубов КХЛ Герман Титов прокомментировал вторую победу СКА над «Торпедо» (5:4, 2-0).

«Не побоюсь сказать, что это одна из самых зрелищных серий сезона. И СКА, и «Торпедо» играют в системный, атакующий, быстрый хоккей — одно удовольствие было смотреть за матчем. Никто не закрывается, не ставит «автобусы», до последних секунд играют в атаку — такими должны быть все матчи в КХЛ.

А что касается результата, то СКА в серии ведёт заслуженно. «Торпедо» старается, но временами просто не успевает за движением армейцев, особенно при игре в своей зоне. Как только СКА включает давление, нижегородцы тут же начинают ошибаться. «Торпедо» в сезоне часто добивалось успеха за счёт того, что навязывало сопернику свой стиль, и игроки, не привыкшие к таким скоростям и «наглости», просто не были готовы. Для СКА их движение не было сюрпризом — Питер весь сезон играет в этот хоккей, это их родная стихия. Если армейцы подчистят ляпы в обороне и вспомнят, как забивать в большинстве, то сопернику будет крайне сложно зацепиться. Но в любом случае следить за этой серией будет очень интересно», — сказал Титов «Чемпионату».