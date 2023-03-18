Просветов оценил шансы вратаря ЦСКА Ивана Федотова вернуться в хоккей после армии

Российский голкипер «Аризоны Койотс» Иван Просветов назвал лучшего российского вратаря в КХЛ. Кроме того, он поделился мнением о ситуации хоккеиста ЦСКА Ивана Федотова, которого забрали в Северодвинск для прохождения армейской службы.

«Столько вратарей хороших, не хочется никого обидеть. Федотов очень хороший сезон провёл. Наверное, назову Федотова. Очень сильный сезон. Он сейчас готовится, да. Надеюсь, что у него всё хорошо будет. Какой он сезон провёл и за сборную России, и в КХЛ — выиграл Кубок. Мы похожи? Может, чуть-чуть похожи, по росту. Мы не пересекались. Видел его игры за сборную, он очень хороший вратарь.

Может ли он вернуться? Да, безусловно. Люди же травмы получают. Кэри Прайс не играл почти два года, долго восстанавливался, и пожалуйста — играл в финале Кубка Стэнли. Федотов ещё довольно-таки молодой. Поэтому да, думаю, всё возможно», — сказал Просветов в эфире YouTube-канала «Скользкий Лёд».