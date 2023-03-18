Передача Ничушкина и 33 сейва Георгиева принесли «Колорадо» крупную победу над «Детройтом»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).

В составе победителей шайбы забросили Девон Тэйвз, Натан Маккиннон, Боуэн Байрэм, Ларс Эллер и Микко Рантанен. Российский нападающий Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Маккиннон суммарно набрал 3 (1+2) очка, Кейл Макар отдал три голевых паса. Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 33 из 34 бросков

Отметим, что гол престижа за «красных крыльев» забил Пиус Зутер с передачи капитана команды Дилана Ларкина.