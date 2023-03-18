«Для верхов правила работают не так, как для низов». Гашек вспомнил своё пребывание в КХЛ

Бывший голкипер «Спартака» и сборной Чехии Доминик Гашек поделился мнением о своём опыте игры в России. Экс-вратарь рассказал несколько историй о пребывании в Континентальной хоккейной лиге.

«Я провёл там один сезон, и это был отличный опыт, чтобы понять русский менталитет. К тому же это качественная лига. Я бы сказал, чуть лучше чешской, но не такая сильная, как НХЛ.

Подобных историй было много, по ним понимаешь, что там всё работает как-то по-другому. Правила могли меняться, если у человека много власти. Тем, кто там не живёт, наверное, всё равно. Остальные просто принимают это как непреложный факт.

Приведу пример. Руководство хотело избавиться от тренера, но не сказало ему об увольнении. Вместо этого его отправили на обследование, и врач что-то нашёл у него в лёгких и сказал сидеть дома две недели. А руководство сказало нам, что если мы будем хорошо играть, то тренер не вернётся. Такие вещи — нам это не понять, а они считают нормальным. Да, кстати, тот тренер так и не вернулся, хотя через газеты сообщал, что полностью здоров.

Там другие люди, они считают это само собой разумеющимся. Я бы всё равно ничего не смог там поменять в тот год, поэтому было лучше на этом не зацикливаться. Мы только смеялись на эту тему с массажистами. Они просто знают, что такая вот у них страна. Для верхов правила работают не так, как для низов», — приводит слова чешского голкипера PrahaIN.

Напомним, Гашек провёл в России лишь сезон-2010/2011. Чех отыграл 44 встречи в регулярном чемпионате, одержав 23 победы при показателе надёжности 2,45 и проценте сейвов 91,5. В плей-офф Гашек принял участие во всех четырёх матчах, в каждом потерпев поражения при общем коэффициенте надёжности 4,12.