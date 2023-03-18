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«Миннесота» потерпела второе поражение без Капризова, проиграв «Бостону». Орлов без очков

«Миннесота» потерпела второе поражение без Капризова, проиграв «Бостону». Орлов без очков
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2023, суббота. 21:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Юханссон (Болди, Эрикссон Эк) – 09:45 (5x5)   1:1 Дебраск (Бержерон, Маршан) – 18:38 (5x5)   1:2 Пастрняк (Линдхольм, Маршан) – 28:43 (5x4)   1:3 Крейчи (Заха, Пастрняк) – 34:03 (5x5)   2:3 Сундквист (Годро, Юханссон) – 47:17 (5x4)   2:4 Бержерон (Маршан) – 52:22 (5x5)   2:5 Фредерик (Койл) – 58:03 (en)

В составе «Бостона» голы забили Джейк Дебраск, Давид Пастрняк, Давид Крейчи, Патрис Бержерон и Трент Фредерик. Российский защитник Дмитрий Орлов очков не набрал, отметившись двухминутным удалением.

За «Миннесоту» отличились Маркус Юханссон и Оскар Сундквист.

Отметим, что этот матч стал четвёртым для «дикарей» без Кирилла Капризова. «Миннесота» потерпела второе поражение. Ранее «Уайлд» уступили «Аризоне Койотс» (4:5 ОТ), но обыграли «Сан-Хосе Шаркс» (5:2) и «Сент-Луис Блюз» (8:5).

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