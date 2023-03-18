«Миннесота» потерпела второе поражение без Капризова, проиграв «Бостону». Орлов без очков

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

В составе «Бостона» голы забили Джейк Дебраск, Давид Пастрняк, Давид Крейчи, Патрис Бержерон и Трент Фредерик. Российский защитник Дмитрий Орлов очков не набрал, отметившись двухминутным удалением.

За «Миннесоту» отличились Маркус Юханссон и Оскар Сундквист.

Отметим, что этот матч стал четвёртым для «дикарей» без Кирилла Капризова. «Миннесота» потерпела второе поражение. Ранее «Уайлд» уступили «Аризоне Койотс» (4:5 ОТ), но обыграли «Сан-Хосе Шаркс» (5:2) и «Сент-Луис Блюз» (8:5).