Канадский вратарь «Сан-Хосе» отказался надевать ЛГБТ-джерси на разминку и объяснил решение

Канадский голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Джеймс Раймер отказался надевать джерси в поддержку ЛГБТ-сообщества на разминку перед матчем с «Нью-Йорк Айлендерс» (19 марта, 5:30 мск). Вратарь объяснил своё решение.

«За все мои 13 лет карьеры в НХЛ я был христианином — не просто назывался им, но и ежедневно вёл себя соответствующим образом. Я лично верю в Иисуса Христа, который умер на кресте за мои грехи и в ответ попросил меня любить каждого и следовать Его пути.

Я не испытываю ненависти в своём сердце к кому-либо, и я всегда стремился относиться к каждому, с кем сталкивался, с уважением и добротой. В этом конкретном случае я принял решение не поддерживать нечто, что противоречит моим личным убеждениям, основанным на Библии — важнейшем источнике в моей жизни.

Я твёрдо верю, что каждый человек важен и бесценен, так что каждому должны быть рады во всех аспектах нашей игры», — приводит слова Раймера журналист Кори Масисак в «Твиттере».

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