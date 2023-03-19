«Эдмонтон» обыграл «Сиэтл», Макдэвид набрал три очка

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей площадки со счётом 6:3 (2:1, 2:2, 2:0).
Счёт в матче был открыт уже на второй минуте игрового времени — отличился Эвандер Кейн. На седьмой минуте усилиями Винса Данна «Сиэтл» сравнял счёт, однако ещё до конца первого периода «Ойлерз» вновь вышли вперёд — отличился Кайлер Ямамото.
На старте второго периода усилиями Эвандера Кейна «Эдмонтон» удвоил преимущество в счёте, однако на 25-й минуте игрового времени Джордан Эберле вновь сократил отставание. На 28-й минуте за «Эдмонтон» отличился Зак Хайман, а до конца периода ещё одна шайба влетела и в ворота «Ойлерз» — отличился Оливер Бьёркстранд.
Третий же период прошёл под диктовку гостей — на 51-й минуте забил Эвандер Кейн, а на 57-й — лучший бомбардир сезона НХЛ Коннор Макдэвид, до этого записавший на свой счёт две голевые передачи. Точку в матче за 48 секунд до конца поставил Ээли Толванен — 6:4 в пользу «Эдмонтона».
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