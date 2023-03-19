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«Эдмонтон» обыграл «Сиэтл», Макдэвид набрал три очка

«Эдмонтон» обыграл «Сиэтл», Макдэвид набрал три очка
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В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей площадки со счётом 6:3 (2:1, 2:2, 2:0).

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте игрового времени — отличился Эвандер Кейн. На седьмой минуте усилиями Винса Данна «Сиэтл» сравнял счёт, однако ещё до конца первого периода «Ойлерз» вновь вышли вперёд — отличился Кайлер Ямамото.

На старте второго периода усилиями Эвандера Кейна «Эдмонтон» удвоил преимущество в счёте, однако на 25-й минуте игрового времени Джордан Эберле вновь сократил отставание. На 28-й минуте за «Эдмонтон» отличился Зак Хайман, а до конца периода ещё одна шайба влетела и в ворота «Ойлерз» — отличился Оливер Бьёркстранд.

Третий же период прошёл под диктовку гостей — на 51-й минуте забил Эвандер Кейн, а на 57-й — лучший бомбардир сезона НХЛ Коннор Макдэвид, до этого записавший на свой счёт две голевые передачи. Точку в матче за 48 секунд до конца поставил Ээли Толванен — 6:4 в пользу «Эдмонтона».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2023, суббота. 23:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Кейн (Хайман, Нурс) – 01:35 (5x5)   1:1 Шварц (Данн, Бенирс) – 06:34 (5x5)   1:2 Ямамото (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 16:36 (5x5)   1:3 Кейн (Макдэвид, Экхольм) – 20:43 (5x5)   2:3 Эберле (Макканн, Ларссон) – 24:07 (5x5)   2:4 Хайман (Макдэвид, Экхольм) – 27:28 (5x5)   3:4 Бьёркстранд (Гурд, Олексяк) – 34:18 (5x5)   3:5 Кейн (Драйзайтль, Кулак) – 50:20 (5x5)   3:6 Макдэвид (Экхольм, Драйзайтль) – 56:10 (5x4)   4:6 Толванен (Гики, Олексяк) – 59:12 (5x5)
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