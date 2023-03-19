Коннор Макдэвид вышел на 36-е место в истории НХЛ по очкам в одном сезоне

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей площадки со счётом 6:4 (2:1, 2:2, 2:1).
Нападающий Коннор Макдэвид забросил шестую шайбу своей команды, добавив к этому две результативные передачи, и записал в свой актив 134-е результативное действие в текущем розыгрыше НХЛ. Таким образом, Макдэвид вышел на 36-е место в истории НХЛ по очкам в одном сезоне. На счету капитана «нефтяников» в нынешнем сезоне теперь 58 голов и 76 результативных передач в 70 матчах регулярки.
Лидером по количеству очков в одном сезоне является Уэйн Гретцки. В его активе сразу четыре рекордных сезона: с 215, 212, 208 и 205 очками соответственно.
- 19 марта 2023
-
04:03
-
03:46
-
03:39
-
02:55
-
02:47
-
02:45
-
01:46
-
00:03
- 18 марта 2023
-
23:58
-
23:48
-
23:41
-
23:37
-
23:19
-
23:00
-
22:56
-
22:47
-
22:35
-
22:14
-
21:44
-
21:27
-
21:10
-
21:00
-
20:41
-
20:39
-
20:35
-
20:23
-
20:18
-
20:16
-
20:12
-
20:09
-
20:06
-
20:04
-
20:00
-
19:57
-
19:54