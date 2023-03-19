Коннор Макдэвид вышел на 36-е место в истории НХЛ по очкам в одном сезоне

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей площадки со счётом 6:4 (2:1, 2:2, 2:1).

Нападающий Коннор Макдэвид забросил шестую шайбу своей команды, добавив к этому две результативные передачи, и записал в свой актив 134-е результативное действие в текущем розыгрыше НХЛ. Таким образом, Макдэвид вышел на 36-е место в истории НХЛ по очкам в одном сезоне. На счету капитана «нефтяников» в нынешнем сезоне теперь 58 голов и 76 результативных передач в 70 матчах регулярки.

Лидером по количеству очков в одном сезоне является Уэйн Гретцки. В его активе сразу четыре рекордных сезона: с 215, 212, 208 и 205 очками соответственно.