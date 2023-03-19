Панарин опередил Ларионова в зачёте лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз». На момент написания новости в матче идёт первый период. Счёт — 2:0 в пользу «Рейнджерс».

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом, набрав своё 76-е (21+55) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провёл 69 игр.

31-летний нападающий «синерубашечников» набрал 645-е очко в 577 матчах за карьеру в североамериканской лиге и опередил Игоря Ларионова в зачёте российских бомбардиров в истории НХЛ. Панарин вышел на 14-ю строчку.

Бывший российский нападающий, а ныне главный тренер «Торпедо» Ларионов завершил карьеру в НХЛ на отметке в 644 очка в 921 матче.