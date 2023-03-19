Владимир Тарасенко забросил пятую шайбу за «Нью-Йорк Рейнджерс» и 15-ю в сезоне

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз». На момент написания новости в матче идёт второй период. Счёт — 5:0 в пользу «Рейнджерс».

Форвард «Рейнджерс» Владимир Тарасенко стал автором третьего гола своей команды, добавив к этому ещё и голевую передачу.

Таким образом, на счету Тарасенко теперь 42 (15+27) очков в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

Кроме того, Тарасенко забросил пятую шайбу после перехода в «Нью-Йорк Рейнджерс» из «Сент-Луис Блюз».

Напомним, в этом же матче Панарин набрал 645-е очко в 577 матчах за карьеру в североамериканской лиге и опередил Игоря Ларионова в зачёте российских бомбардиров в истории НХЛ.