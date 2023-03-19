Ассистентские дубли Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Монреаль»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

За «Тампу» забивали Виктор Хедман, Брэндон Хагель (трижды) и Стивен Стэмкос. Российский нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачёв сделали по две результативные передачи.

В составе «Монреаля» забивали Майк Хоффман, российский нападающий Денис Гурьянов и Ессе Юлёнен.

Таким образом, «Тампа» одержала третью победу подряд. «Монреаль», в свою очередь, потерпел девятое поражение за десять матчей.

В следующем матче «Монреаль» вновь сыграет с «Тампой». Матч состоится 22 марта.