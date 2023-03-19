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Ассистентские дубли Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Монреаль»

Ассистентские дубли Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Монреаль»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

За «Тампу» забивали Виктор Хедман, Брэндон Хагель (трижды) и Стивен Стэмкос. Российский нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачёв сделали по две результативные передачи.

В составе «Монреаля» забивали Майк Хоффман, российский нападающий Денис Гурьянов и Ессе Юлёнен.
Таким образом, «Тампа» одержала третью победу подряд. «Монреаль», в свою очередь, потерпел девятое поражение за десять матчей.

В следующем матче «Монреаль» вновь сыграет с «Тампой». Матч состоится 22 марта.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Хоффман (Судзуки, Савар) – 05:12 (5x5)   1:1 Хедман (Пол, Богосян) – 11:31 (5x5)   2:1 Хагель (Кучеров, Сергачёв) – 24:50 (5x5)   2:2 Гурьянов (Андерсон, Судзуки) – 26:29 (5x5)   2:3 Юлёнен (Хоффман, Бэррон) – 32:23 (5x4)   3:3 Стэмкос (Кучеров, Киллорн) – 43:14 (5x4)   4:3 Хагель (Сергачёв, Пойнт) – 45:58 (5x5)   5:3 Хагель – 59:16 (en)
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