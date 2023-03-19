«Торонто» в серии буллитов обыграл «Оттаву»

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей площадки в овертайме со счётом 5:4 (1:1, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0).

Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте встречи — отличился Джейк Маккейб, выведя «Торонто» вперёд. На 15-й минуте усилиями Жюльена Готье «Оттава» сравняла счёт.

На 26-й минуте хозяева вышли вперёд усилиями Тима Штюцле, однако менее чем через 30 секунд «Торонто» вновь сравнял счёт — отличился Митчелл Марнер.

В середине второго периода Калле Йернкрок вывел «Торонто» вперёд, а в середине третьего — оформил дубль. На 51-й минуте «Оттава» сократила отставание в счёте усилиями Брэди Ткачука, а за 11 секунд до конца Ткаачук оформил дубль, переведя матч в овертайм.

Овертайм не выявил победителя, встреча перешла в серию буллитов, где сильнее оказался «Торонто». Победный буллит на счету Александра Керфута.