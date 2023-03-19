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«Торонто» в серии буллитов обыграл «Оттаву»

«Торонто» в серии буллитов обыграл «Оттаву»
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В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей площадки в овертайме со счётом 5:4 (1:1, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0).

Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте встречи — отличился Джейк Маккейб, выведя «Торонто» вперёд. На 15-й минуте усилиями Жюльена Готье «Оттава» сравняла счёт.

На 26-й минуте хозяева вышли вперёд усилиями Тима Штюцле, однако менее чем через 30 секунд «Торонто» вновь сравнял счёт — отличился Митчелл Марнер.

В середине второго периода Калле Йернкрок вывел «Торонто» вперёд, а в середине третьего — оформил дубль. На 51-й минуте «Оттава» сократила отставание в счёте усилиями Брэди Ткачука, а за 11 секунд до конца Ткаачук оформил дубль, переведя матч в овертайм.

Овертайм не выявил победителя, встреча перешла в серию буллитов, где сильнее оказался «Торонто». Победный буллит на счету Александра Керфута.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 5
Б
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Маккейб (Марнер, Таварес) – 03:11 (5x5)   1:1 Готье (Пинто, Бреннстрём) – 14:28 (5x5)   2:1 Штюцле (Хэмоник) – 25:32 (4x5)   2:2 Марнер (Райлли, Таварес) – 26:09 (5x4)   2:3 Йернкрок (Мэттьюс, Лильегрен) – 29:16 (5x5)   2:4 Йернкрок (Мэттьюс, Керфут) – 49:39 (5x5)   3:4 Ткачук (Штюцле, Хэмоник) – 50:42 (5x5)   4:4 Ткачук (Жиру, Шабо) – 59:49 (6x4)   4:5 Керфут – 65:00
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