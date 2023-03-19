Дубль Панарина и гол Тарасенко помогли «Рейнджерс» разгромить «Питтсбург»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0.

Дублем в составе победителей отметился российский форвард Артемий Панарин. Ещё по разу отличились Мика Зибанеджад, Владимир Тарасенко, также записавший в свой актив результативную передачу. Крис Крайдер и Джейкоб Труба. Голкипер Игорь Шестёркин по ходу матча совершил 34 спасения своих ворот.

После этого матча «Рейнджерс» занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Питтсбург», в свою очередь, находится на пятом месте в таблице.