Дубль Панарина и гол Тарасенко помогли «Рейнджерс» разгромить «Питтсбург»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0.
Дублем в составе победителей отметился российский форвард Артемий Панарин. Ещё по разу отличились Мика Зибанеджад, Владимир Тарасенко, также записавший в свой актив результативную передачу. Крис Крайдер и Джейкоб Труба. Голкипер Игорь Шестёркин по ходу матча совершил 34 спасения своих ворот.
После этого матча «Рейнджерс» занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Питтсбург», в свою очередь, находится на пятом месте в таблице.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Зибанеджад (Труба, Миллер) – 05:10 (5x5) 2:0 Панарин (Фокс) – 19:49 (5x4) 3:0 Тарасенко (Зибанеджад, Миллер) – 23:54 (5x5) 4:0 Крайдер (Кейн, Трочек) – 26:43 (5x5) 5:0 Труба (Тарасенко, Зибанеджад) – 28:39 (5x5) 6:0 Панарин (Кейн, Хитил) – 36:38 (5x5)
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