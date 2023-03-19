Игорь Шестёркин совершил сейв скорпиона. Видео момента

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин по ходу матча совершил уникальный сейв.

По ходу одного из моментов матча во время атаки гостей после передачи партнёра форвард «Питтсбурга» Микаэль Гранлунд нанёс бросок по воротам Шестёркина, однако российский голкипер сумел отразить его щитком, поднятым наверх.

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Всего по ходу матча Шестёркин совершил 34 спасения своих ворот. После этой встречи «Рейнджерс» занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Питтсбург», в свою очередь, находится на пятом месте в таблице.