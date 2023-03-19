Шестёркин — первая звезда матча с «Питтсбургом». Панарин — третья

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0.

После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов встречи. Все трое были выбраны из состава «Рейнджерс». Первой звездой стал российский голкипер Игорь Шестёркин, совершивший по ходу матча 34 спасения.

Второй звездой стал шведский нападающий Мика Зибанеджад, записавший в свой актив заброшенную шайбу и две результативные передачи. Третья звезда — российский форвард Артемий Панарин, на счету которого две заброшенные шайбы.