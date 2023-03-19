Голкипер «Рейнджерс» Шестёркин ударил ловушкой находившегося на пятаке Цукера. Видео

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0.

В начале первого периода встречи между игроками обеих команд случилась потасовка, в ходе которой российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин ударил ловушкой находившегося на пятаке американского форварда гостей Джейсона Цукера. После этого инцидента целый ряд игроков обеих команд получили удаления.

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Напомним, Шестёркин был признан первой звездой встречи. По ходу матча российский голкипер «Рейнджерс» записал в свой актив 34 спасения своих ворот.