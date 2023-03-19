Шестёркин — 10-й российский голкипер, оформивший 10 шат-аутов за карьеру в НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0.
По ходу матча российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин записал в свой актив 34 спасения и оформил шат-аут. В заокеанской карьере вратаря этот «сухой» матч стал десятым. Таким образом, Шестёркин стал десятым российским голкипером, оформившим 10 шат-аутов за карьеру в НХЛ.
Лидером по данному показателю является Евгений Набоков — 59 «сухих» матчей. На втором месте Николай Хабибулин — 46. Замыкают тройку Сергей Бобровский и Семён Варламов — у них по 38 шат-аутов.
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