Патрик Кейн вышел на второе место в истории НХЛ по очкам среди американцев

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0.

34-летний американский форвард «Рейнджерс» Патрик Кейн по ходу матча записал в свой актив две результативные передачи. Для Кейна второе совершённое результативное действие в матче стало 1232-м за карьеру в НХЛ, благодаря чему он вышел на второе место в истории лиги среди американских бомбардиров, сравнявшись с известным защитником Филом Хаусли. Национальный рекорд принадлежит Майку Модано (1374).

Напомним, после окончания встречи российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин был признан первой звездой матча.