Робертсон стал первым игроком в истории «Далласа», забившим 40 голов в двух сезонах кряду
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимает «Даллас Старз». После двух периодов счёт равный — 4:4.
Автором четвёртого гола в составе гостей стал американский нападающий Джейсон Робертсон, для которого эта заброшенная шайба стала 40-й в нынешнем сезоне НХЛ.
23-летний форвард стал автором уникального достижения в истории клуба. Сегодня он стал первым игроком в истории «Далласа», забившим 40+ голов в двух сезонах кряду. В минувшем регулярном чемпионате Джейсон записал на свой счёт 41 заброшенную шайбу.
В этой регулярке Джейсон принял участие в 70 матчах, в которых он забросил 40 шайб и сделал 47 результативных передач при показателе полезности "+28" и 20 минутах штрафного времени.
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