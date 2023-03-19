Робертсон стал первым игроком в истории «Далласа», забившим 40 голов в двух сезонах кряду

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимает «Даллас Старз». После двух периодов счёт равный — 4:4.

Автором четвёртого гола в составе гостей стал американский нападающий Джейсон Робертсон, для которого эта заброшенная шайба стала 40-й в нынешнем сезоне НХЛ.

23-летний форвард стал автором уникального достижения в истории клуба. Сегодня он стал первым игроком в истории «Далласа», забившим 40+ голов в двух сезонах кряду. В минувшем регулярном чемпионате Джейсон записал на свой счёт 41 заброшенную шайбу.

В этой регулярке Джейсон принял участие в 70 матчах, в которых он забросил 40 шайб и сделал 47 результативных передач при показателе полезности "+28" и 20 минутах штрафного времени.