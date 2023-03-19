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ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
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ЦСКА — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 17:00

ЦСКА — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 17:00
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Сегодня, 19 марта, в Москве пройдёт второй матч серии 1/2 финала Западной конференции плей-офф КХЛ между ЦСКА и ярославским «Локомотивом». Счёт в серии 1-0 в пользу ЦСКА.

Игра начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
19 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль

В рамках плей-офф КХЛ команды встречались между собой трижды. Эта встреча будет третьей подряд в плей-офф между этими соперниками. В прошлом сезоне сухую победу в серии одержали армейцы. Две из трёх серий выигрывала московская команда. Лишь в сезоне-2016/2017 ярославской команде удалось пройти ЦСКА в шести матчах в рамках полуфинала Западной конференции КХЛ. В первом матче серии победу со счётом 2:0 одержал ЦСКА.

В сезонной серии клубы встречались шесть раз и одержали по три победы каждый. Следующие матчи будут сыграны 21, 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта.

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