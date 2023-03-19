«Он как бык в посудной лавке». Главный тренер «Колорадо» восхитился игрой Маккиннона

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар восхитился игрой нападающего «Эвеланш» Натана Маккиннона в матче с «Детройтом» (5:1) и сравнил его с быком.

«Когда Маккиннон набирает скорость и летит в проход, он может быть опасен, как бык в посудной лавке. Он может пробиться сквозь оборону под сильным давлением и всё равно наносить броски по воротам. Это очень круто», — цитирует Беднара официальный сайт НХЛ.

Маккиннон в матче с «Детройтом» забросил шайбу в сольном силовом проходе и отдал две результативные передачи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в текущем сезоне НХЛ 27-летний канадец провёл 57 матчей, в которых набрал 88 (30+58) очков.