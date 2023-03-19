Нападающий «Адмирала» Берлёв: мы не хуже «Ак Барса», а даже лучше

Нападающий «Адмирала» Антон Берлёв прокомментировал поражение во втором матче полуфинала Восточной конференции плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (1:2). Форвард считает, что оба матча были упорные и дальневосточная команда не уступала именитому сопернику.

«Эпизод с голом? Полезли на ворота, двойной рикошет. Если скажу, что специально, никто не поверит. Шальная шайба зашла. Потом никто и не вспомнит. Игра была на равных, до ошибки. Удаление ненужное. Они реализовали, а мы нет.

Нам не повезло в третьем периоде? Что значит повезло, не повезло? Значит, они заслужили. Будем работать. Надо забыть эту игру и двигаться дальше. Играли отлично на поле соперника. Всё впереди. Дома мы в два раза быстрее бежим.

Были ли сюрпризы от «Ак Барса»? Мастера, классно играют. Но я считаю, что мы не хуже. Даже лучше», – цитирует Берлёва Metaratings.ru.

Берлёв пропускал первый матч серии из-за травмы. Следующий матч серии пройдёт завтра, 20 марта, во Владивостоке. Счёт в серии 2-0 в пользу «Ак Барса».