Капризов рассказал, какие навыки хотел бы перенять у своих одноклубников из «Миннесоты»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов ответил на вопрос, какие навыки хотел бы перенять у своих товарищей по команде.

«Вероятно, умение Цукки (имеется в виду нападающий Матс Цуккарелло. — Прим. «Чемпионата») раздавать передачи (улыбается).

У Харци (речь идёт о форварде Райане Хартмане. — Прим. «Чемпионата») иногда бывает хороший бросок», — приводит слова Капризова The Athletic.

Отметим, что всего в нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в 65 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 39 шайб и отдал 35 результативных передач, суммарно набрав 74 очка. Капризов является лучшим снайпером и бомбардиром «Миннесоты» в текущем сезоне, а также занимает второе место в команде по количеству ассистов, уступая лишь Цуккарелло.