Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов рассказал, какие навыки хотел бы перенять у своих одноклубников из «Миннесоты»

Капризов рассказал, какие навыки хотел бы перенять у своих одноклубников из «Миннесоты»
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов ответил на вопрос, какие навыки хотел бы перенять у своих товарищей по команде.

«Вероятно, умение Цукки (имеется в виду нападающий Матс Цуккарелло. — Прим. «Чемпионата») раздавать передачи (улыбается).

У Харци (речь идёт о форварде Райане Хартмане. — Прим. «Чемпионата») иногда бывает хороший бросок», — приводит слова Капризова The Athletic.

Отметим, что всего в нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в 65 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 39 шайб и отдал 35 результативных передач, суммарно набрав 74 очка. Капризов является лучшим снайпером и бомбардиром «Миннесоты» в текущем сезоне, а также занимает второе место в команде по количеству ассистов, уступая лишь Цуккарелло.

Новость по теме
Руссо — о последних играх «Миннесоты»: очевидно, Капризов сдерживал атакующую мощь команды
«Почему никто не ведёт себя, будто небо рушится?» Травма Капризова не стала трагедией «Почему никто не ведёт себя, будто небо рушится?» Травма Капризова не стала трагедией
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023