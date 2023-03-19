Кагарлицкий — о дебютном голе Шипачёва в плей-офф: притормозил своё «я» и ждал момента

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий порадовался за партнёра по команде форварда Вадима Шипачёва, который забил победный гол во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Адмиралом» (2:1). Эта шайба стала первой для нападающего в текущем плей-офф КХЛ.

«В первую очередь хочется сказать спасибо болельщикам. В Нижнекамске они нас тоже здорово поддерживали. И сейчас – болеют, кричат, пускают волны. Придают энергии.

Как изменили игру после проигранного первого периода? Работали по плану. Сказали, что надо работать, ничего не менять, гнуть свою линию. Тренерский штаб видел, что команда играет нормально. Надо было правильно делать свою работу. Видимо, нужно больше создавать трафик, чтоб голкипер не видел момент броска. Добавлять нужно нам.

Важно ли, что Шипачёв забил победную шайбу и первую в плей-офф? Конечно, важно. Он старается играть на команду. В какие-то моменты не идёт. Но приносит пользу в другом. Бомбардир по жизни – но есть моменты, когда нужно притормозить своё «я» и ждать момента. Вот он и ждал, работал, трудился. Надеюсь, что и дальше пойдёт», – цитирует Кагарлицкого Metaratings.

В текущем плей-офф КХЛ на счету Шипачёва гол и четыре результативные передачи в восьми матчах. Следующий матч серии пройдёт завтра, 20 марта, во Владивостоке. Счёт в серии 2-0 в пользу «Ак Барса».