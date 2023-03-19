Экс-директор «Трактора»: уровень хоккея в КХЛ стал очень низким, нет мастерства

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин считает, что после отъезда многих легионеров уровень игры в КХЛ снизился, что косвенно подтверждает борьба во всех парах первого раунда плей-офф. Специалист также оценил первый сезон Игоря Ларионова в качестве тренера «Торпедо».

«Откровенно говоря, уровень хоккея в КХЛ стал очень низким. Настолько, что нет индивидуального мастерства. Поэтому команды, которые находились на грани попадания в плей-офф, на равных играли с лидерами. Из-за океана наши игроки не хотят возвращаться. Посмотрите, как Виталий Кравцов упирается, хотя у него в НХЛ ничего не получается. Также хорошие иностранцы уехали и не хотят играть в КХЛ. Но надо заниматься своими игроками, всегда есть талантливые ребята. А в плей-офф все бегают, стараются, понимают, что это может быть последний шанс в карьере.

Ларионов без тренерского опыта даёт результат в КХЛ? То, что Ларионов даёт результат, — это нормально. Так и раньше было: известный игрок заканчивал и его сразу ставили главным тренером. А чтобы дать максимальный результат, уже нужны были какие-то тренерские наработки. Ларионов — олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, чемпион СССР. Как у него может что-то не получиться в хоккее? Понимаю, что у него не получилось в бизнесе и виноделии. Но он человек хоккея, знает всё, выиграл всё. Ларионов — молодец, в первый год дал результат со скудным бюджетом. Но, думаю, его команда не пройдёт СКА. Хотя в каждом матче молодые ребята из «Торпедо» будут биться и показывать, что не хуже соперника», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

В матчах первого раунда плей-офф КХЛ был установлен ряд рекордов по количеству матчей и средней результативности.