Нападающий «Адмирала»: можно ли спасти серию с «Ак Барсом»? Конечно

Нападающий «Адмирала» Иван Емец после поражения во втором матче серии плей-офф полуфинала Восточной конференции с «Ак Барсом» (1:2) высказался о перспективах дальневосточной команды в данном противостоянии.

«Мне лично не показалось, что «Ак Барс» нас тотально переигрывал в первом периоде. На фоне удалений их преимущество казалось более существенным. Во втором матче они тоже владели инициативой, но серьёзного давления не было. Старались играть дисциплинированно, потому что у соперника хорошие исполнители. Пытались не удаляться. Можно ли спасти серию? Конечно! Сейчас они прилетят к нам во Владивосток, на нашу поляну. Там мы покажем уже совсем другую игру», — приводит слова Емеца «РБ Спорт».

В текущем плей-офф 25-летний нападающий провёл пять игр и отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Следующий матч серии пройдёт завтра, 20 марта, во Владивостоке. Счёт в серии 2-0 в пользу «Ак Барса».