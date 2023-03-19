КХЛ разъяснила засчитанный гол «Авангарда» в матче с «Металлургом»

В эти минуты в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» проходит второй матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции между «Авангардом» и «Металлургом». Идёт третий период, счёт 4:3 в пользу хозяев.

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил третий гол «Авангарда» в матче.

«На 19-й минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком «Авангарда» Ридом Буше, судья видеоповторов инициировал просмотр на предмет удара по шайбе рукой. После видеопросмотра определено – удара по шайбе рукой нет, хороший гол», — говорится в сообщении.

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Напомним, текущий счёт в серии 1-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч серии Кубка Гагарина — 2023 пройдёт в Магнитогорске 21 марта и начнётся в 17:00 мск.