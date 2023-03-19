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«Авангард» — «Металлург» 4:3, результат второго матча серии второго раунда плей-офф КХЛ 19 марта 2023 года

«Авангард» упустил преимущество в три шайбы, но обыграл «Металлург» и повёл в серии 2-0
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился второй матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции между «Авангардом» и «Металлургом». Победу со счётом 4:3 одержали хозяева. Счёт в серии — 2-0 в пользу «ястребов».

Первую шайбу «Авангарда» на шестой минуте матча забросил Павел Дедунов с передач Фёдора Малыхина и Владимира Жаркова. Затем «Металлург» получил право на большинство, но не смог его реализовать. Вторую шайбу омичей в большинстве забросил Алекс Бродхёрст. Третий гол под занавес периода забил Рид Буше. Момент долго просматривали судьи на предмет удара по шайбе рукой, однако гол всё-таки был засчитан.

На третьей минуте второго периода размочил счёт Павел Акользин. Спустя три минуты сократил отставание до минимума Григорий Дронов с передач Брендана Лайпсика и Филиппа Майе.

На пятой минуте третьего периода счёт 3:3 сделал Никита Коростелёв с передач Максима Карпова и Алексея Маклюкова. На восьмой минуте периода вновь вывел омичей вперёд Рид Буше с передачи Владимира Ткачёва.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
19 марта 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Дедунов (Малыхин, Жарков) – 05:26 (5x5)   2:0 Бродхёрст (Найт) – 13:12 (5x4)   3:0 Буше (Ткачёв, Чистяков) – 18:17 (5x5)   3:1 Акользин – 22:15 (5x5)   3:2 Дронов (Лайпсик, Майе) – 25:16 (5x5)   3:3 Коростелёв (Карпов, Маклюков) – 44:35 (5x5)   4:3 Буше (Ткачёв) – 47:26 (5x4)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Следующий матч в серии пройдёт в Магнитогорске 21 марта и начнётся в 17:00 мск.

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