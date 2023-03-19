Илья Воробьёв прокомментировал поражение «Металлурга» во втором матче серии с «Авангардом»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итог матча Кубка Гагарина с «Авангардом» (3:4).
«В такой же ситуации мы были в прошлом году. Не имеем права удаляться в средней зоне за перенос клюшки и давать сопернику шанс. В первом периоде неудачно пропустили, но потом вытаскивали игру и здесь сами себе «привезли» гол. Поэтому такой результат.
Слабое начало, как и в прошлом матче? Я бы не сказал, что оно было слабым. Мы сделали свои ошибки, пропустили голы. По игре нельзя ошибаться и «привозить» свои голы.
Удаление Карри лишает его шансов на место в составе в следующих матчах? Будем думать. Действительно ужасное удаление.
Кто будет в воротах в следующем матче? Пока не знаем. Посмотрим по состоянию ребят – одного и второго. Тогда и будем принимать решение.
Насколько «Авангард» отличается от своей прошлогодней версии? Моё мнение, что они вернулись к (системе. – Прим. «Чемпионата») Хартли. Ткачёв добавился. Мастеровитый игрок, который решает очень многое. В сезоне они так не играли, но сейчас играют больше как при Хартли.
Внушает ли камбэк оптимизм? Оптимизм есть. Он должен быть у меня неугасающим в любой ситуации. И он есть», – передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 19 марта 2023
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