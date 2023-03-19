«Я бы хотел, чтобы он был игроком, который на себе тащит». Воробьёв — о Юрове

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв после поражения в матче Кубка Гагарина с «Авангардом» (3:4) оценил игру форварда магнитогорцев Данилы Юрова.

«Нормально сыграл. Я бы хотел, чтобы он брал игру на себя, не был подыгрывающим игроком, а именно игроком, который на себе тащит.

Может ли он рассчитывать на такое же игровое время в следующих матчах? Посмотрим, сейчас будем думать. На данный момент не могу сказать по составу. Будем решать завтра», – передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

19-летний нападающий в текущем розыгрыше Кубка Гагарина сыграл восемь матчей и результативными действиями не отметился. В регулярке Юров провёл 59 встреч, в которых набрал 12 (6+6) очков.