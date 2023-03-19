«У соперника появляется отчаяние». Бродхёрст — о камбэке «Металлурга» с 0:3

Нападающий «Авангарда» Алекс Бродхёрст прокомментировал победу над «Металлургом» (4:3).
«Чувствую облегчение после первого гола в плей-офф Кубка Гагарина? Да, действительно облегчение чувствуется. Я думаю, что неплохо играл, были моменты, наносил броски, но всё никак не залетала шайба в ворота. Здорово, что сегодня всё-таки удалось это сделать. В конечном итоге неважно, кто забивает – главное, что команда одерживает победы.
Что случилось с «Авангардом» при счёте 3:0? Это плей-офф, здесь может произойти всё что угодно. Но когда есть отставание в три шайбы, у догоняющей команды появляется некое отчаяние, поэтому она действует более агрессивно и более нацелена на ворота. Это то, над чем нам нужно поработать, подчистить ошибки во вторых периодах – об этом мы говорили на протяжении большей части сезона», — передаёт слова Бродхёрста корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 19 марта 2023
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