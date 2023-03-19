Дедунов: пускай очки в плей-офф приходят, чем на любительских турнирах в конце лета

Нападающий «Авангарда» Павел Дедунов прокомментировал победу над «Металлургом» (4:3).

«Вторая победа? В целом побеждать всегда приятно. 2:0 лучше, чем 1:1. Комфортный счёт, но не надо забывать, что из себя представляет магнитогорский «Металлург». В том году было тоже всё комфортно, мы это помним. Поэтому нам нельзя расслабляться. Сегодня порадовались, завтра проснулись, забыли — идём дальше. Посмотрим, какие были ошибки.

Игра во втором периоде? Было интересно для зрителей, но для нас как для игроков очень нервозно всё. Хорошо, что для нас всё закончилось так, как закончилось. Нужно работать, чтобы дальше такого не было.

Накатывает нервозность, когда соперник начинает отыгрываться? В целом это какая-то совокупность всего: гол тебе забивают, и в следующей смене всё начинает прыгать у тебя, у партнёра. И в обратную сторону наоборот: у них всё прыгает на клюшку. Психология, наверное, игры командной. Когда у тебя не получается, не получается у второго, третьего, это комком накатывается. И получается нервозность у команды, что ничего не проходит.

Моё звено раскрывается по-особенному в плей-офф? Да нет, делаем всё то же самое, что и в сезоне, просто где-то в сезоне что-то может не получаться. Не покладая рук работаем, всем звеном. Все ребята не расстраиваются, что нет очков или голов. Приходит всё. Пускай лучше в плей-офф приходит, чем где-то на любительских турнирах в конце лета.

Проделываю много черновой работы? Раз говорят, надо продолжать так же, чтобы дальше говорили. Чем дольше, тем лучше. Надо продолжать так же работать, приносить пользу команде. Ребята выходят, забивают в большинстве, мы будем стоять в меньшинстве. У каждого своя работа, каждый работает над своими какими-то сильными качествами и за счёт них играет. Мы стараемся так и играть.

Воробьёв сказал, что «Авангард» в плей-офф похож на «Авангард» Хартли? В целом плей-офф — это такое время, когда какая-то ошибка может привести… Допустим, сегодня мы играли-играли, вроде было всё под контролем, а тут что-то раз, как-то надломилось, и мы могли потерять игру. Цена ошибки велика, все команды понимают и стараются где-то рациональнее играть. Если ты не можешь обвести, бросить, потерял — то вернись назад, чтобы перестраховаться. Поэтому в целом получается такая игра: более строгая, все понимают, что цена ошибки велика. Хочется выигрывать всем», — передаёт слова Дедунова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.