«Серия далека от завершения». Форвард «Металлурга» — о втором поражении от «Авангарда»

Нападающий «Металлурга» Никита Коростелёв подвёл итог матча с «Авангардом» (3:4).
«Плохой старт вторую игру подряд. Конечно, начинать нам надо лучше. Зато сегодня показали, что умеем переворачивать игру. Надеюсь, что три забитых гола добавят уверенности команде. Мы были уже в прошлом году в ситуации, когда уступали «Авангарду» 0-2 в серии, так что серия далека от своего завершения.
С настроением в команде всё хорошо, мы выдохнули и готовимся к следующей игре. Мой гол? Там Максим Карпов отдал мне подкидку через две клюшки, я бросил, шайба зашла. Смена вратаря стала стимулом играть построже в обороне. Изменения в составе добавили нам мобильности. Всё-таки прошлая серия длинная была, эту в гостях начали, так что немного свежих ног лишними не будет.
После первого периода спокойствие в раздевалке было, ещё 40 минут играть оставалось. К тому же в прошлой серии уже показывали, что умеем возвращаться в игры. Но чуть-чуть не хватило», — передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 19 марта 2023
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