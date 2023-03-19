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ЦСКА нанёс всего четыре броска в первом периоде матча плей-офф с «Локомотивом»

ЦСКА нанёс всего четыре броска в первом периоде матча плей-офф с «Локомотивом»
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В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч серии плей-офф Кубка Гагарина. ЦСКА на своём льду принимает ярославский «Локомотив». После первого периода счёт 1:0 в пользу железнодорожников.

ЦСКА нанёс всего четыре броска в первом периоде. «Локомотив» бросил по воротам армейцев 17 раз. Тем самым железнодорожники нанесли столько же бросков, сколько ЦСКА за все четыре периода серии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, в первом матче этих команд ярославцы перебросали столичных армейцев со счётом 35-13, но уступили 0:2. Третий матч в серии Кубка Гагарина состоится на домашнем льду «Локомотива» 21 марта и начнётся в 19:30 мск.

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