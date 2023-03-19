ЦСКА нанёс всего четыре броска в первом периоде матча плей-офф с «Локомотивом»

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч серии плей-офф Кубка Гагарина. ЦСКА на своём льду принимает ярославский «Локомотив». После первого периода счёт 1:0 в пользу железнодорожников.

ЦСКА нанёс всего четыре броска в первом периоде. «Локомотив» бросил по воротам армейцев 17 раз. Тем самым железнодорожники нанесли столько же бросков, сколько ЦСКА за все четыре периода серии.

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Напомним, в первом матче этих команд ярославцы перебросали столичных армейцев со счётом 35-13, но уступили 0:2. Третий матч в серии Кубка Гагарина состоится на домашнем льду «Локомотива» 21 марта и начнётся в 19:30 мск.