Плотников стал седьмым игроком в истории КХЛ, кто провёл 800 матчей в лиге

Сегодняшняя игра с «Локомотивом» (идёт второй период, счёт 1:0 в пользу железнодорожников) стала для нападающего ЦСКА Сергея Плотникова 800-й в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Он стал седьмым игроком в истории КХЛ, добравшимся до этой отметки.

Отмечается, что ранее это удалось сделать Евгению Бирюкову (968), Вадиму Шипачёву (904), Илье Каблукову (894), Сергею Мозякину (842), Данису Зарипову (817) и Андрею Стасю (803).

Всего за 800 матчей в лиге Плотников забросил 202 шайбы и отдал 267 результативных передач, набрав в общей сложности 469 очков.

Воспитанник хабаровского хоккея становился чемпионом мира 2014 года, обладателем Кубка Гагарина 2017 года в составе СКА и обладателем Кубка Гагарина 2022 года в составе ЦСКА. В НХЛ 32-летний форвард играл за «Питтсбург Пингвинз» и «Аризону Койотс».