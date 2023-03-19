Экс-директор «Трактора»: у челябинцев полный провал в системе, надо кардинально всё менять

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин оценил выступление челябинцев в регулярном сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Все повторяют, что Челябинск — хоккейный город. А где команды в плей-офф? Полный провал во всей системе. «Челмет» сразу вылетел из плей-офф, «Белые Медведи» сыграли чуть получше, хотя бы довели до пятого матча серии, а «Трактор» даже туда не попал. Это показывает, что кардинально надо всё менять в системе клуба. Люди уже давно здесь работают, а результата нет. Они не соответствуют современному хоккею. Игроки не развиваются, теряются, уезжают из города. Тренеров нужно менять везде — в «Тракторе», «Челмете», «Белых Медведях» и хоккейной школе. Это должен делать генеральный менеджер, поэтому ждём от Алексея Волкова каких-то действий.

Анвара Гатиятулина в «Тракторе» тоже надо отправлять в отставку? В первый раз вижу, когда главного тренера оставляли после невыполнения задачи на сезон. Это парадокс. Команда в середняках по бюджету, а не попала в плей-офф. Было смешно, когда на итоговой пресс-конференции журналистов начали водить за нос. Сказали, что смогут назвать причины поражений только после анализа. Главный тренер вообще обязан был сдать отчёт по проделанной работе. А провести анализ и сделать выводы должно было руководство. Но почему ни от губернатора, ни от вице-президентов клуба не было никаких комментариев? Ведь на клуб тратятся бюджетные деньги, которые отрывают от благоустройства, от медицины и так далее», — приводит слова Баландина «РБ Спорт».

Ранее Баландин заявил, что после отъезда многих легионеров уровень игры в КХЛ снизился.