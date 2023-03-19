Фёдоров, Вуйтек, Кинэн и Назаров побеждали во всех матчах плей-офф КХЛ, ведя с разницей +2

Тренеры Сергей Фёдоров, Владимир Вуйтек, Майк Кинэн, Андрей Назаров побеждали во всех матчах плей-офф Континентальной хоккейной лиги, когда разница в счёте была две и более шайбы, сообщает пресс-служба КХЛ.
Тренеры, чьи команды чаще всего побеждали, ведя в счёте с разницей «+2» в плей-офф (от 10 случаев):
100% — Сергей Фёдоров (17), Владимир Вуйтек (14), Майк Кинэн (13), Андрей Назаров (10);
97,6% — Дмитрий Квартальнов (40 из 41);
96,7% — Вячеслав Быков (29 из 30);
96,3% — Олег Знарок (52 из 54);
96,2% — Валерий Белоусов (25 из 26);
95,9% — Илья Воробьёв (47 из 49);
94,4% — Игорь Никитин (34 из 36).
Напомним, сегодня, 19 марта, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился второй матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции между ЦСКА и «Локомотивом». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева. Счёт в серии — 2-0 в пользу армейцев. Следующий матч в серии пройдёт в Ярославле 21 марта и начнётся в 19:30 мск.
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