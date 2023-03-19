Вратарь «Северстали» Самонов подвёл итоги семиматчевой серии с ЦСКА

Голкипер «Северстали» Александр Самонов прокомментировал итоги серии Кубка Гагарина — 2023 с ЦСКА (3-4).

«Какие чувства после серии с ЦСКА? Неоднозначные. Можно сказать, что не хватило одного шага. Даже в седьмой игре чуть-чуть не хватило. А в целом очень хорошо, добротно провели эти семь игр. Да, было 3:9, но в принципе счёт не имел большого значения. Это плей-офф, мы быстро забыли и дальше пошли. Какое-то небольшое чувство недосказанности есть, всегда хочется побеждать», – сказал Самонов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Самонов в плей-офф провёл шесть матчей с 92% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,89.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Самоновым читайте на «Чемпионате» завтра, 20 марта, в 10:00 мск.