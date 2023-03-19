Игорь Никитин назвал главную проблему «Локомотива» в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3) и назвал главную проблему «Локомотива» в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА
«Плюс-минус одинаковые были игры вне зависимости от счёта. Скажем так, из той серии, что будем сильнее. Готовимся дальше.
Согласен, что когда реализуются моменты, у соперника появляется неуверенность. Нам нужно просто поверить в себя. Считаю, что в этом проблема. Самолюбие должное взъесться при всём уважении к сопернику. Мы не плохо играем, но парни должны поверить в себя.
Шесть поражений подряд в плей-офф от ЦСКА — получится ли изменить ментальность за два дня? Мы же не сейчас начали работать. Прошлый сезон, нынешний сезон – над этим работали постоянно. Я и парням говорю, что мы бы перед вами не корячились, если бы в вас не верили. Мы верим в них. Но ещё раз говорю, здесь необходимо, чтобы взъелось самолюбие. Однозначно, что нет ничего невозможного», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 19 марта 2023
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