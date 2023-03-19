«Это не будет показательная казнь». Никитин – о возможных переменах в составе «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после поражения от ЦСКА (2:3) рассказал про большинство своей команды и о возможных переменах в составе железнодорожников на третий матч серии плей-офф.
«Не идёт большинство? Всё взаимосвязано. Здесь нужно часто сыграть интуитивно, а мы думаем, правильно это будет или неправильно. В этот момент у соперника появляется возможность накатить и перехватить передачу. Поэтому ответ на первый вопрос является ответом и на этот вопрос.
Серийно пропущенные шайбы? Тут не нужно искать оправданий. Все наши парни уже проходили через эти ситуации. И не один раз. Пришло время, чтобы пройти окончательно.
Будут ли изменения в составе на третий матч? Мы никого не делаем виноватым при поражении и никого не выделяем при победах. Это командный вид спорта, особенно в плей-офф. Если и будут изменения в составе, то связаны они будут с ротацией или повреждениями. Не готов говорить, какие будут перемены в составе, но это не будет показательная казнь. Выигрывает и проигрывает команда», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 19 марта 2023
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