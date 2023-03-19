«Осталось найти запал и поджечь его». Фёдоров — о том, как ЦСКА начинает последние матчи

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы над «Локомотивом» (3:2) рассказал об игре армейцев в начале матча.

«Даём сопернику фору в начале матча? Не хотел бы говорить о каком-то багаже или предыдущей серии. У нас было удовлетворительное физическое состояние. И к старту плей-офф, и после первой серии. Мы это точно знаем. Это доказано и проверено. Думаю, что это наша психология. Мы должны понять причины и переориентироваться на хорошее начало. Парни прекрасно знают, что и как нужно делать. Осталось найти запал и поджечь его.

Рецепт удачной игры в меньшинстве? Думаю, что стабильная работа в сезоне и векторы развития в этом плане дают уверенность ребятам. Они действуют очень активно, начиная с зоны соперника. Сила в движении. Движение помогает нам всё-таки оглушить соперника, и он приходит к нам в зону немного уставшим», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.