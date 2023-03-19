«Осталось найти запал и поджечь его». Фёдоров — о том, как ЦСКА начинает последние матчи

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы над «Локомотивом» (3:2) рассказал об игре армейцев в начале матча.
«Даём сопернику фору в начале матча? Не хотел бы говорить о каком-то багаже или предыдущей серии. У нас было удовлетворительное физическое состояние. И к старту плей-офф, и после первой серии. Мы это точно знаем. Это доказано и проверено. Думаю, что это наша психология. Мы должны понять причины и переориентироваться на хорошее начало. Парни прекрасно знают, что и как нужно делать. Осталось найти запал и поджечь его.
Рецепт удачной игры в меньшинстве? Думаю, что стабильная работа в сезоне и векторы развития в этом плане дают уверенность ребятам. Они действуют очень активно, начиная с зоны соперника. Сила в движении. Движение помогает нам всё-таки оглушить соперника, и он приходит к нам в зону немного уставшим», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 19 марта 2023
-
21:05
-
21:00
-
21:00
-
20:51
-
20:46
-
20:30
-
20:17
-
20:14
-
20:09
-
20:05
-
20:03
-
19:51
-
19:39
-
19:30
-
19:21
-
19:19
-
18:43
-
18:09
-
18:00
-
18:00
-
17:49
-
17:42
-
17:39
-
17:34
-
17:23
-
17:06
-
17:00
-
16:56
-
16:40
-
16:24
-
16:09
-
15:45
-
15:20
-
14:57
-
14:36