Вратарь Самонов оценил решение Разина об уходе из «Северстали»
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Голкипер «Северстали» Александр Самонов рассказал об уходе Андрея Разина с поста главного тренера череповецкого клуба.
«Человек принял такое решение. Он пять лет в этой системе работал — наверное, какой-то свой ресурс закончился. Но ничего, посмотрим, как будет дальше, что будет за тренер», – сказал Самонов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.
Напомним, на пресс-конференции, посвящённой закрытию сезона, Разин заявил, что не будет продлевать контракт с клубом, потому что «исчерпал себя в «Северстали». Череповецкий клуб проиграл в первом раунде плей-офф ЦСКА в семи матчах (3-4).
Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Самоновым читайте на «Чемпионате» завтра, 20 марта, в 10:00 мск.
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