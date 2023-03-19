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Вратарь Самонов оценил решение Разина об уходе из «Северстали»

Вратарь Самонов оценил решение Разина об уходе из «Северстали»
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Голкипер «Северстали» Александр Самонов рассказал об уходе Андрея Разина с поста главного тренера череповецкого клуба.

«Человек принял такое решение. Он пять лет в этой системе работал — наверное, какой-то свой ресурс закончился. Но ничего, посмотрим, как будет дальше, что будет за тренер», – сказал Самонов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Напомним, на пресс-конференции, посвящённой закрытию сезона, Разин заявил, что не будет продлевать контракт с клубом, потому что «исчерпал себя в «Северстали». Череповецкий клуб проиграл в первом раунде плей-офф ЦСКА в семи матчах (3-4).

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Самоновым читайте на «Чемпионате» завтра, 20 марта, в 10:00 мск.

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