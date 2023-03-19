СКА организует фан-зону в Ледовом дворце во время гостевых матчей команды

Во время двух гостевых игр СКА с «Торпедо» в Нижнем Новгороде клуб из Санкт-Петербурга организует фан-зону в Ледовом дворце для коллективного просмотра матчей команды. С 18:30 местного времени её может посетить любой желающий – вход свободный. Во время работы фан-зоны всех пришедших ждёт просмотр встреч армейцев на большом экране и традиционная развлекательная программа, как на домашних матчах: конкурсы, плакаты, аквагрим, буфеты и многое другое.

Напомним, в первых двух встречах санкт-петербургский СКА победил нижегородцев со счётом 2:1 ОТ и 5:4. Следующие матчи пройдут в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный». Встречи состоятся 20 и 22 марта и начнутся в 19:30 мск.