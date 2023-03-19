Окулов — о матче с «Локомотивом»: первый период ЦСКА вообще абсолютно проиграл

Нападающий ЦСКА Константин Окулов подвёл итог второго матча серии плей-офф с ярославским «Локомотивом» (3:2).

«Первые полтора периода мы очень плохо играли. Первый период, думаю, вообще абсолютно проиграли. Дальше начали делать простые вещи в своей и чужой зоне — отсюда и нашлись ключи. Так забили свои голы.

С чем связано преимущество «Локомотива» по броскам на старте матча? Это не усталость. Они начинают грамотно, защитники не придумывают ничего лишнего. Мы начинаем что-то выдумывать, делать что-то красивое, а нужно забрать шайбу и отдать её вперёд. Так потихоньку и перетягиваем игру в их зону, где проявляем свои сильные качества.

За шесть периодов против «Локомотива» не так много бросков, освоились к такому формату игры? Ничего страшного. Можно бросить 60 раз и не забить ни одного гола. Всё дело в реализации, нужно проявлять своё мастерство. Такой хоккей получается в этой серии. Возможно, это кому-то не нравится, но по накалу, по той работе, которую мы выполняем — это очень интересная серия.

Лучший бомбардир ЦСКА в истории КХЛ? Очень приятно, что удалось набрать больше всего очков. Надеюсь, что дальше — ещё больше. В хорошей команде и с хорошим коллективом приятно набирать очки», — цитирует Окулова официальный сайт ЦСКА.

Напомним, Окулов отдал две голевые передачи в матче и вышел на первое место в списке самых результативных игроков ЦСКА в истории КХЛ, обойдя Александра Радулова.